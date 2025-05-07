Martta Tüketici Kredileri 10,2 Milyar Artış

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BEKLENTİLERİ AŞAN ARTIŞ

ABD’de tüketici kredileri, mart ayında 10,2 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi. ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına dair tüketici kredileri verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici kredileri, mart ayında bir önceki aya göre 10,2 milyar dolar artarak 5 trilyon 6,8 milyar dolara ulaşmış durumda. Piyasa analistlerinin tahmini, bu dönemde 9,8 milyar dolar artış olması yönündeydi.

KREDİ KATEGORİLERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Mart ayında kredi kartları ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 1,9 milyar dolar artış gösterdi. Bunun yanı sıra ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan kredilerde ise 8,2 milyar dolarlık bir yükseliş kaydedildi. Yıllık bazda bakıldığında da toplam tüketici kredileri, martta yüzde 2,4’lük bir artış yaşadı. Devir yapan krediler, yıllık bazda yüzde 1,7, devir yapmayan krediler ise yüzde 2,7 oranında yükseliş gösterdi.