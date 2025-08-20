Martyna Kaminska Müslüman Oldu

POLONYA VATANDAŞI İSLAM DININI SEÇTI

Adana’da Polonya uyruklu Martyna Kaminska, resmi bir törenle Müslüman oldu. Kaminska, Fas ve Moritanya’ya yaptığı geziler sırasında Müslüman kültüründen etkilendi ve bu deneyimler sonrasında İslam dinini derinlemesine araştırmaya karar verdi.

EVLİLİK VE İHTIDA MERASIMI

Erasmus+ Programı aracılığıyla Adana’ya gelen Kaminska, burada Mısırlı Muhammed Hüseyin ile tanışarak evlilik gerçekleştirdi. Müslüman olma isteğini içtenlikle dile getiren Kaminska, İl Müftülüğü’ne başvurdu. Bu doğrultuda düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Mehmet Taşcı rehberliğinde kelime-i şehadet getirerek İslam’a adım attı.

HEDİYELER VE BELGELER

Müslüman olduğunda Kaminska’ya ihtida belgesi verildi. Ayrıca, kendisine Kur’an-ı Kerim’in İngilizce meali de ikram edildi. Bu süreç, onun yeni inancına geçişini simgeleyen önemli bir adım oldu.