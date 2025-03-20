Marul Fiyatları Üretici ve Markette Farklı

ADANA’DA MARULUN FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Adana’nın tarlalarında yetiştirilen marul, üreticinin 5 TL olarak belirlediği fiyata rağmen manav ve marketlerde 25 ile 30 TL arasında satılmasıyla dikkat çekiyor. Tarım açısından önemli bir merkez olan Adana, sebze ve meyve üretimini yıl boyunca sürdürüyor. Kentte birçok çeşit ürün yetiştirirken, çiftçilerin gelir kaynağı toprak oluyor. Ancak, üreticiler ile marketler arasında oluşan fiyat farkı zaman zaman tepki topluyor.

ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Şu anda marul, bahçelerde 5 TL’den alıcı buluyor ve bu durum çiftçileri zor durumda bırakıyor. Kozan ilçesinde marul eken Kazım Sucak, bu sene beklediği geliri sağlayamadığını belirtiyor. Sucak, “Burada gördüğünüz üzere 20 dönüm tarlada marul yetiştiriyoruz. Lakin sıkıntımız para etmiyor. Emeğimizin karşılığını alır mıyız dedik ama olmadı” diye konuştu. Ayrıca, tarlalarında 60-70 bin kök marul bulunduğunu ifade eden Sucak, “Tanesini 5 TL’den zor satıyoruz. Burada gördüğünüz gibi abilerimiz gelip istiyor kesim yapıyoruz. Biz bunun fidesini ilk ekerken 2,5 TL’den alıyoruz, geri kalan gübresi, ilacı 5-6 TL’ye bize mal oluyor” şeklinde ekledi.

FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜ VE TALEP AZLIĞI

Sucak daha önce bahçelerinin soğuk vurduğunu ve bu nedenle tarlalarının verimsiz kaldığını belirtirken, marul ekili son kalan tarlalar olduğuna dikkat çekiyor. Ancak talebin az olması üreticilerin moralini bozan unsurlardan biri oluyor. Adana’daki marul üreticileri, karşılaştıkları bu zorluklardan ötürü kaygılı bir bekleyiş içinde bulunuyor.