Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı, Sporcular Yarıştı

MASA TENİSİ MÜSABAKALARI KİYASIYA GEÇTİ

Masa Tenisi Büyükler İl Birinciliği müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu’nda son buldu ve sporcular arasında zorlu bir rekabet yaşandı. İl genelinde düzenlenen bu turnuvaya, çeşitli yaş gruplarından pek çok sporcu katılım sağladı.

MADALYALAR VE KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Müsabakalarda başarılı olan sporculara madalya ve kupaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise etkinlik hakkında şu sözleri söyledi: “Bugün burada gördüğümüz bu mücadele, sporun her yaşta hayatımıza nasıl dokunduğunun bir göstergesidir. Bu tür organizasyonların, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkı sunduğunu düşünüyoruz. İlerleyen dönemde, daha fazla sporcuyu bu tür etkinliklerde görmek istiyoruz.”