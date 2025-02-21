Masak, ‘Maydonoz Döner’ İzini Sürdü

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Antalya merkezli olarak Türkiye genelinde yürütülen ‘Maydonoz Döner’ operasyonuna, MASAK tarafından önemli katkı sağlandı. Bu operasyonda, FETÖ/PDY’nin güncel finansal yapısına ilişkin detaylar araştırılıyor.

ŞAHSI ORTAKLAR TESPİT EDİLDİ

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen araştırmalarda, çok sayıda ülkede ve Türkiye içinde yüzlerce şubesi bulunan “döner zinciri”nin, FETÖ/PDY iltisakı bulunan “resmi ve gayriresmi” ortaklarının tespit ediliyor. Bu kişilerin büyük bir kısmının, kamu kurumlarından ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptanıyor.

ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

MASAK, bankacılık işlem verileri başta olmak üzere veri tabanındaki bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini detaylı bir şekilde inceliyor. Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin analizini de yapan yaklaşık 300 analiz raporu hazırlanarak, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. MASAK’ta bu çalışma için özel bir ekip oluşturulmuş durumda.

ORGANİZASYON YAPISI BELİRLENDİ

Ekip, şube raporlarına ek olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren bir rapor hazırladı. Döner zinciri altında “franchise” veren merkez şirketin ortakları, yöneticileri, çalışanları ile bağlantılı olan şirket ve şahısların yer aldığı bir “çatı raporu” da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

SUÇ KAYITLARI DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

Çatı raporu kapsamında, analiz edilen kişilerin mali profilleri çıkarıldı ve kümeleme analizi yapıldı. Bu kişilerin organizasyon içindeki rolleri ve para transfer ilişkilerine dayanan bağlantılar ortaya konuyor. Şubelerin tüm yıllara yayılmış SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanının, resmi ve gayriresmi ortaklarının yanı sıra yakın akrabalarının suç kayıtları da detaylı bir şekilde incelendi. Sonuç olarak, bu kişiler arasında silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit eden suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.