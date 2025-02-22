MASAK, Maydonoz Döner Operasyonuna Nasıl Katkı Sağladı?

ANTALYA MERKEZLİ OPERASYONDA MASAK’IN ROLÜ

Antalya merkezli olarak Türkiye genelinde yürütülen “döner zinciri” operasyonuna MASAK önemli katkı sağladı. Maydonoz Döner isimli zincir, 300 şubeye sahip ve yurtdışında da açılımlar yaptı. 2018 yılında kurulan bu restoran zinciri, 7 yıldır birçok çalışan istihdam etti ve birçok işletmeyle ticari işlem gerçekleştirdi. MASAK, 1,5 yıl önce başlatılan soruşturma sürecinde, zincirin finansal yapısını ortaya koyarak ocak ayında savcılığa rapor sundu. MASAK, bankacılık işlem verileri başta olmak üzere veri tabanındaki bilgileri kullanarak bu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

DETAİLLİ ANALİZ RAPORLARI

Zincirin yasal ve gayri yasal ortakları, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin detaylandırıldığı yaklaşık 300 analiz raporu hazırlandı ve ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Zincir, 21 farklı şirkete sahipti. MASAK, bu çalışma için özel bir ekip oluşturdu. Ekip, şube raporlarının yanı sıra şirketin organizasyon yapısını içeren bir rapor da derledi. Şubelerin yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanın, resmi ve gayriresmi ortaklarının yanı sıra yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi. Sonuç olarak, bu kişiler arasında silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit eden suçlarla ilgili kayıtlar bulundu. Belirtilen kişilerin büyük bölümü, kamu kurumlarından ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak tanımlanan şahıslar arasında yer aldı.

ŞİRKETİN KURUCUSU VE YAPISI

Maydonoz Döner, 2018 yılında Ömer Şeyhin tarafından kuruldu. Somca Gıda firmasına ait olan bu döner markası, bayilikler aracılığıyla genişlemeyi başardı. MASAK, bu bayiliklerin eski FETÖ üyelerine verildiğini ve şirketin kapalı bir çark gibi çalıştığını tespit etti. Ömer Şeyhin, Maydonoz Döner’de Kurucu Ortak ve şube sahibi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin ortakları arasında Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel ve Mehmet Kaşlı bulunmaktadır.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülüyordu. Ocak ayı itibarıyla şirket yapısı detaylı şekilde ortaya çıkarıldı ve 21 Şubat’ta şirket sahipleri ile birlikte 353’e yakın kişi gözaltına alındı. Son yılların en kapsamlı operasyonunun, MİT, MASAK ve Emniyet’in ayrıntılı çalışması sonucu başlatıldığı anlaşıldı.

DÖNER ZİNCİRİ’NİN ÇALIŞMA YAPISI

Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve MİT Başkanlığı’nın desteğiyle Antalya merkezli zincir üzerinde bir süredir izleme gerçekleştirilmişti. Şüphelilerin, döner zincirinin isim hakkı yöntemiyle genişlediği, FETÖ nedeniyle yasaklı kişilerle işbirliği yaptığı ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. 7 ülkede kurulan şirketler aracılığıyla örgüte para transferi yapıldığı tespit edilen şirket yöneticileri, detaylı bir takibe alındı. FETÖ bağlantılı muhasebecilerin mali işlemleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyon liralık bir para transfer hacminin mevcut olduğu belirlendi.

KAPALI ÇARK SİSTEMİ

Şirketin “Referans Temelli Büyüme” adı verilen sistemi, tamamen örgüt üyeleri arasında referans verilerek büyüdü. Şubeler, FETÖ ile bağlantılı kişilere istihdam sağlamak ve finansman sağlamak amacıyla kullanıldı. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün şubelerden “himmet” adı altında para aldığı, gayri resmi ortaklıklar oluşturduğu ve hisse satışlarını örgütle bağlantılı kişilere yaptığı belirlendi.

FETÖ BAĞLANTILARININ KESİNLEŞMESİ

Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önce FETÖ kapsamında adli işlem kaydının olduğu, bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı belirlendi. Gözaltındaki 83 kişi, kamu görevinden çıkarılan isimler arasında bulunurken, 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.