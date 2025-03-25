MASAK’tan CHP’li Özel’e Açıklama Geldi

MALİ SUÇLARLA MÜCADELEDE SÜREÇLERİN ÖNEMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kurul’a dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Başkanlıktan gelen yazılı açıklamada, Kurul tarafından yürütülen analiz ve incelemelerde adli mercilerle kolluk birimlerinin taleplerinin önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Bu bağlamda, MASAK çalışmalarının uzman ve yetkili uzman yardımcıları tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı. Hazırlanan raporların, Başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinin ardından işleme alındığı ifade edildi.

UZMAN YARDIMCILARININ ROLÜ

Açıklamada, yalnızca raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatifi ve sorumluluğunda sürecin yürütüldüğünün söylenemeyeceği kaydedildi. MASAK’ın analiz ve inceleme faaliyetlerinin, mesleki niteliği gereği tamamen mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç olarak yürütüldüğü belirtildi. Hazırlanan raporların, Başkanlık dışında başka herhangi bir makamın bilgisine sunulmadan doğrudan talep eden makama iletildiği bilgisi aktarıldı. Bu sürecin Bakanlık yönetim mercileriyle bağlantısının bulunmadığı kaydedildi. Güncel rapor çalışmalarında ise, MASAK tarafından adli mercilere sunulan 7 ayrı rapordan 3’ünün yetkili uzman yardımcısı tarafından, diğerlerinin ise uzman ve yetkili uzman yardımcıları tarafından çift imzayla hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, raporun sonunda yer alan metnin tüm raporlarda standart olan otomatik bir metin olduğunun, spesifik bir anlam taşımadığının altı çizildi. “Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede müstesna bir görev icra eden MASAK’ın çalışma ve gayretlerinin karalanmasının kimseye faydasının olmayacağı dikkate alınmalıdır.” değerlendirmesi yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN GÖRÜŞLERİ

Özgür Özel, CHP’nin Beşiktaş’taki grup toplantısında MASAK’a dair iddialarını dile getirirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in MASAK’tan rapor talep etme tarihini 3 Mart olarak belirtmiş, bu görevlendirmenin 10 Mart’ta yapıldığını ifade etmişti. Özel, MASAK raporunun 17 Mart’ta geldiğini ve “19 Mart darbesinden, yani pazartesi operasyondan iki gün önce” olduğunu vurgulamıştı. Raporu hazırlayan uzmanların sayısının yetersiz olduğunu da öne sürmüştü.