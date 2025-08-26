Haberler

Maşat Yolu’na Asfalt Kaplama Yapıldı

KAYSERİ’DE YENİ ASFALT ÇALIŞMALARI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız ilçesinde yer alan 11 kilometrelik Maşat Yolu’nda 27 milyon liralık yatırımla asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Değirmentaş ve Fettahdere mahalleleri arasında bulunan, halkın “Maşat Yolu” olarak tanımladığı yolun alt ve üst yapısı tamamlanarak asfalt kaplama işlemi başladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı altında yürütülen çalışmalarda, yol üzerine gerekli temel malzeme sağlanıyor ve serim işlemleri yapılıyor. Bu kapsamda birinci ve ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışmaları ile yolun güvenli bir hale gelmesi sağlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Hiçbir ayrım yapmadan ve ötekileştirmeden tüm ilçelere hizmet götürüyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Bölgedeki mahalle muhtarları da destekleri için Büyükkılıç’a teşekkürlerini sundu.

