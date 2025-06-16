MaserChef Türkiye’de İlgi Çekici Yarışmacılar

YARIŞMA JÜRİSİ VE YARIŞMACILAR

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye, yarışmacılarla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Yarışmanın her sezonu, birbirinden yetenekli katılımcıların üst tura geçmek için gösterdiği çetin mücadelelere sahne oluyor. Peki, MasterChef canlı izleme linki var mı? 16 Haziran Pazartesi günü MasterChef nasıl izlenir?

ŞAMPİYON ONUR OLDU

2024-2025 sezonunda MasterChef Türkiye finalinde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonucunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırdı.

Yeni SEZONDA JÜRİ DEĞİŞİKLİĞİ YOK

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişmedi. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak bu yeni sezonda, daha önceki sezonlarda olduğu gibi üç usta şef yer aldı: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna. MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.