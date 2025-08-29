Mashco Piro Kabile Üyeleri Görüldü

MASHCO PIRO KABİLESİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Peru’da, Amazon’un derinliklerinde dış dünyayla temas kurmaktan kaçınan Mashco Piro kabilesi, komşu bir yerli köye girmesiyle tekrar dikkatleri üzerine çekti. Aktivistler, bu durumun kabile üzerindeki baskının arttığını gösterdiğini ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nueva Oceania köyü yakınlarında gözlemlenen kabile üyeleri, bu dönemde bölgede köprü inşaatı yapan ormancılık şirketinin faaliyetleri ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

KÖPRÜ İNŞAATI HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Survival International adlı aktivist grup, bu köprünün Mashco Piro topraklarına erişimi kolaylaştıracağından, bunun da hastalık riskini ve olası çatışmaları artırabileceğine dair uyarıda bulundu. Dünyanın en büyük temassız topluluklarından biri olan Mashco Piro, dış dünyayla etkileşimden uzak kalarak hem kültürünü hem de sağlığını korumaya çalışıyor. Kabilenin sıradan bir soğuk algınlığına dahi bağışıklığı olmadığından, en basit rahatsızlıklar bile ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Survival International, geçen yıl yayımladığı fotoğraflarda çok sayıda kabilenin aktif ağaç kesim alanına yaklaştığını belgelerle ortaya koymuştu. Aynı süreçte kabile topraklarına giren iki ormancı, ok ve yay saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Araştırmacı Teresa Mayo, “Geçen yılki ölümcül olayların ardından hiçbir önlem alınmadı. Şimdi Mashco Piro ve ormancılar, yine aynı bölgede, çatışma an meselesi” dedi.

Bölgedeki faaliyetlerini sürdüren Maderera Canales Tahuamanu şirketi, Peru hükümetinden aldığı ruhsatla Madre de Dios rezervi sınırında çalışmalarına devam ediyor. Kabilenin gelecekte ne gibi baskılara maruz kalacağı, bu tür ekonomik faaliyetlerin artmasıyla daha da belirsiz hale geliyor.