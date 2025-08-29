Mashco Piro Kabilesi, Tehdit Altında

MASHCO PIRO KABİLESİ GÜNDEMDE

Peru’da Amazon ormanlarının derinliklerinde yaşayan ve dış dünyayla bağlantı kurmaktan kaçınan Mashco Piro kabilesi, komşu bir yerli köye giriş yapmasıyla yeniden dikkat çekti. Aktivistlerin belirttiğine göre, bu durum kabile üzerindeki baskının arttığını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Nueva Oceania köyü yakınlarında görülen kabile üyelerinin, aynı dönemlerde bölgede köprü inşa eden bir ormancılık şirketinin faaliyetleriyle ilişkisi bulunuyor.

ORMANCILIK ŞİRKETİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Survival International aktivist grubu, inşa edilen köprünün Mashco Piro topraklarına erişimi artırarak hem sağlık risklerini hem de potansiyel çatışmaları yükseltebileceği uyarısını yapıyor. Mashco Piro, dünyanın en büyük temassız topluluklarından biri olarak, dış dünya ile etkileşimden uzak kalmaya çalışarak kendi kültürünü ve sağlığını korumaya devam ediyor. Kabilenin sıradan bir soğuk algınlığına karşı bağışıklığı olmadığını göz önünde bulundurulduğunda, küçük hastalıklar bile ölümcül olabiliyor.

GEÇEN YIL YAŞANAN OLAYLAR

Aktivist grup Survival International, geçen yıl yayımladığı fotoğraflarda, birçok kabile üyesinin aktif ağaç kesme alanlarına yaklaştığını belgelemişti. Aynı dönemde kabile topraklarına giren iki ormancı, ok ve yay saldırısıyla hayatını kaybetmişti. Araştırmacı Teresa Mayo, “Geçen yılki ölümcül olayların ardından hiçbir önlem alınmadı. Şimdi Mashco Piro ve ormancılar yine aynı bölgede, çatışma an meselesi” ifadesini kullandı. Bölgedeki faaliyetlerini sürdüren Maderera Canales Tahuamanu şirketi, Peru hükümetinden aldığı ruhsatla Madre de Dios rezervinin sınırında çalışmalarına devam ediyor.