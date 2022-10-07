Maske cezaları siliniyor

Çin’in Wuhan kentinden yayılan corona virüs salgını döneminde maske takmayanlara kesilen cezalar siliniyor.

AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı torba kanun teklifi tamamlandı. 52 maddeden oluşan ilk bölümü içeren teklif Cuma günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

52 maddelik torba kanun teklifi bugün Meclis’e gelecek. Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif daha sonra ikiye bölündü. 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda önemli maddeler eklendi.

Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.

Bunun dışında daha önce açıklanan Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizlerinin silinmesi, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 31 Aralık 2023’e kadar uzatılması düzenlemeleri de teklifte yer alıyor.

2 bin liraya kadar olan icra borçlarının ve varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan borçların tasfiye edilmesi de sağlanacak.

Günlük 51 liraya kadar olan yemek bedellerinin nakit olarak verilmesi halinde ve bin TL’ye kadar elektrik-doğalgaz desteği verilmesi durumunda vergi indirim yapılması da düzenlemede yer alan maddeler arasında.