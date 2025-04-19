Maske Takmış İki Kişi Saldırdı

ŞİDDETLİ SALDIRI

Esenler’de, bir parkta arkadaşlarıyla oturan 21 yaşındaki Umut Hamdi Saraç, yüzleri maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda genç hayatını kaybederken, polis kadrosu saldırganları yakalamak için harekete geçti. Olay, Tuna Mahallesi’ndeki Deprem Parkı’nda 17 Nisan Perşembe gecesi gerçekleşti.

SALDIRI ANLARI

Umut Hamdi Saraç ve iki arkadaşı parkta oturduğu esnada, maskeli iki şahıs yanlarına yaklaştı. Bu şahıslar, silahlarıyla oturanların üzerine ateş açmaya başladı. Saldırıda bir kurşun, Umut Hamdi Saraç’ın başına isabet etti. Saldırganlar kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saraç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü ancak hayatını kaybetti.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, olay sonrası alanı inceleyerek çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şu an için silahlı saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayın hemen ardından yapılan bu incelemeler, saldırganların yakalanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.