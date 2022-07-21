Maske zorunluluğu geri mi geliyor?

Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayısındaki artışı açıklamasının ardından maske zorunluluğunun yeniden gelip gelmeyeceği konusunu merak yarattı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre corona virüste tablo giderek ağırlaşıyor. 11-17 Temmuz aralığı için açıklanan verilerde bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artış görüldü. Yine aynı verilere göre; günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bini aştı. Peki maske takma zorunluluğu geri gelir mi?

Corona virüs vakalarında artış sürüyor. Maske takan var ancak takmayanların sayısı çok daha fazla.

Son açıklanan verilere göre yurt genelindeki pozitiflik oranı bir haftada 101 bin 704 arttı.

Bazı uzmanlar, Kurban Bayramı sonrasındaki 2 haftanın vaka artışı konusunda kritik olduğu görüşünde. Yeni varyantın da bulaş riskini arttıdığı belirtiliyor.

8 Eylül 2020’de başlayan maske zorunluluğu, geçtiğimiz mart ayının başında açık havada kalkmış bu kararı da nisan aynının sonunda kalkan kapalı alan yasağı takip etmişti.

Şimdi vaka sayıları hızla tırmanırken merak edilen soru maske zorunluluğunun geri gelip gelmeyeceği.

Bulaş riskini azaltmanın en etkili ve kolay yoluysa maske. Ancak sokaklarda maskeyi unutanların sayısı çok fazla.

”ZORUNLU OLMASINI BEKLEYEMEYE GEREK YOK”

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Görevlisi ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz’a göre maske takmanın zorunlu olması beklenmek gerekmiyor.

Kapalı alanlarda maske takmanın şart olduğunu söyleyen Kayıpmaz, ”Kapalı ve kalabalık bir ortama giriyorsanız mutlaka maske takılması tavsiye ediliyor. Çünkü hiçbir varyant maskeden kaçamıyor. Artık bir kısıtlama, kapatmadan öte şöyle bir durumda zaten maskelerimizi yanımızdan ayırmamız gerekiyor” dedi.

”HATIRLATMA DOZU ELİMİZİ GÜÇLENDİRİR”

Aşıda hatırlatma dozlarının üzerinden de oldukça bir süre geçtiğini belirten Kayıpmaz, ”Böyle bir durumda hatırlatma dozunu olmak bizim elimizi güçlendirecektir” açıklamasında bulundu.