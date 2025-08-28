Maski Genel Müdürü Bülent Çamur, Talepleri Dinledi

MAHALLE MUHTARLARI İLE GÖRÜŞME

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, mahalle muhtarları ve azalarını makamında ağırlayarak, içme suyu ile altyapı taleplerini dinledi. Çamur, Turgutlu ilçesine bağlı Ayvacık ile Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan, Maldan, İlyasçılar, Süngüllü, Müslih ve Davutlar Mahallesi muhtarlarını konuk etti. Muhtarlar, içme suyu ve altyapı konusundaki ihtiyaçlarını ve taleplerini Bülent Çamur’a aktardı.

HİZMETLERİN YOL HARİTASI

Bülent Çamur, MASKİ’nin Manisa genelinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlar yaptığını vurgulayarak, muhtarlarla yapılan istişarelerin hizmetlerin yol haritasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Çamur, “MASKİ olarak en temel görevimiz vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu ve güçlü bir altyapı erişimi sağlamaktır. Bu doğrultuda, muhtarlarımız bizim en büyük paydaşlarımızdır. Sahadan aldığımız her bilgi, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlanması açısından büyük önem taşır. Bizim için her mahalle eşit derecede önemlidir” ifadelerini kullandı.

SULAMA ÇABALARI VE GELECEK HEDEFLERİ

“Önümüzdeki süreçte imkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vereceğiz” diyen Çamur, Manisalı hemşerilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini ve su ile altyapı hizmetlerinde sürdürülebilir çözümler üreteceklerini kaydetti. Kuraklığın etkilerinin arttığı bir dönemde olduklarını belirten Çamur, “Ancak biz, tüm zorluklara rağmen su arayışımızı sürdürmeye, yeni kaynaklar oluşturmaya ve mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın susuz kalmaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhtarlar, kendilerine gösterilen ilgi ve samimiyet için Genel Müdür Vekili Bülent Çamur’a teşekkür ederek, mahallelerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında MASKİ’nin gösterdiği çabadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.