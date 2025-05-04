Maslak’ta İnşaat Duvarı Çöktü, Onarım Devam Ediyor

ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sarıyer Maslak’ta, inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesiyle birlikte yolun da zarar gördüğü bölgede onarım çalışmaları sürüyor. Ekipler, çöken yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalara devam ediyor. Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. Uzun bir süre atıl durumda bulunan inşaat alanındaki istinat duvarı çökmüş ve yol da çökmüş durumda.

PATLAMA VE PANİK ANLARI

Çökmenin hemen ardından, 100 metre ileride doğalgaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı bir patlama meydana geldi ve bölgede büyük bir panik yaşandı. İGDAŞ ekipleri, olay yerine müdahale ederek doğalgaz akışını durdurdu. Çökmenin ardından trafiğe kapatılan Eski Büyükdere Caddesi’nde onarım çalışmaları hemen başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle devam eden çalışmalarını görmek mümkünken, çevrede güvenlik önlemleri de artırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Çevredeki vatandaşların ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye uyarı levhaları yerleştirildi. Ekipler, onarım çalışmalarını hızla sürdürerek yolu en kısa sürede trafiğe tekrar açmayı hedefliyor.