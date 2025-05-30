MasterCard, Perakende Günleri’nde Kişiselleşmeyi Vurguladı

PERAKENDE GÜNLERİ’NE YENİ BİR PERSPEKTİF

Mastercard, Perakende Günleri 2025’te dijitalleşen perakende dünyasında kişiselleştirmenin önemini ele aldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, “Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek” temasıyla sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlik çerçevesinde Mastercard’ın düzenlediği “Müşteriyi Anlamak: Verinin Gücüyle Kişiselleştirilmiş Perakende Deneyimi” başlıklı oturumda, kişiselleştirmenin dijitalleşen perakende dünyasındaki yeri vurgulandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE MÜŞTERİ DENEYİMİ

Etkinlikte, Mastercard’ın kıymetli iş ortağı Starbucks ile bir oturum yapıldı. Dijitalleşmenin perakende müşterisi deneyimini nasıl kişiselleştirdiği, veri odaklı stratejilerin nasıl uygulandığı ve sadakat programlarının bu süreçteki rolü detaylı şekilde aktarıldı. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gülez, “Tüketicilerin alışveriş ve marka etkileşim süreçlerinin çoklu kanallı bir yapıya evrildiğini” belirtti.

VERİNİN GÜCÜ VE STRATEJİK YAKLAŞIM

Gülez, veriye dayalı ve içgörü odaklı iletişim anlayışının yükselen bir eğilim olduğunu ifade etti. “Günümüzde mesele sadece doğru mesajı vermek değil, doğru kişiye, doğru zamanda, doğru kanaldan ve tam da istediği tonda ulaşmak,” diyen Gülez, bu hedefe ulaşmanın veriyi analiz eden ve çevik stratejilerle mümkün olduğunu vurguladı. Mastercard’ın, müşterileri gerçek zamanlı tanıyarak özelleştirilmiş tavsiyeler sunduğu ürün ve çözümler üzerine devam eden yatırımlarına değindi. “Yapay zeka ve derin öğrenme ile geliştirdiğimiz bu süreçler; müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamamıza yardımcı oluyor,” dedi.