MasterChef 2025 Başvuruları Başladı!

2024 SEZONUNUN SONU

Masterchef Türkiye 2024 sezonu sona ermesiyle birlikte, gözler yeni sezona çevrildi. Somer Şef’in yaptığı duyuruyla MasterChef 2025 başvuruları resmen başlamış durumda. 2024 sezonunun finalinde büyük bir heyecan yaşandı ve şampiyonluk Onur Üresin’in oldu. Üresin, şeflerden toplam 68,5 puan alarak sezonun birincisi unvanını elde etti. 63,5 puanla ikinci olan Kerem Bilginer ise yarışmanın önemli bir parçasıydı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Yarışmanın final gecesinde, iki başarılı yarışmacı en özel tabaklarını hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu. Üresin’in elde ettiği şampiyonluk, yarışmacılar ve izleyiciler tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef, yeni sezon hazırlıkları için harekete geçti. MasterChef 2024 sezonunun sona ermesiyle, yeni sezonun başlangıç tarihi de merak ediliyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE JÜRİLER

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, başvuru sürecini araştırmaya başladı. 2025 MasterChef jürileri henüz açıklanmadı. Ayrıca Survivor 2025’in yayınında olması nedeniyle, MasterChef’in yeni sezonu için biraz daha beklemek gerekiyor. Ancak şimdiden başvurular alınmaya başlandı ve detaylar için sayfamızı takip edebilirsiniz.