MasterChef Barış, İstanbul’dan 30 yaşında

MASTERCHEF BARIŞ HAKKINDA BİLGİLER

Yarışmada öne çıkan isimlerden biri MasterChef Barış. İzleyiciler, onunla ilgili “Kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?” gibi sorulara yanıt arıyor. Programın dikkat çeken formatında, iddialı yarışmacılar üst tura geçebilmek için büyük bir mücadele veriyor. Barış, bu süreçte izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ VE JÜRİ KADROSU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda final heyecanı Onur ve Kerem arasında yaşandı. Büyük final gecesinde mutfaktaki üstün performansıyla öne çıkan Onur, şampiyonluk kupasını kaldırarak adını MasterChef tarihine altın harflerle yazdırdı. 2025-2026 sezonunda ise MasterChef Türkiye’nin jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. TV8 ekranlarında yayınlanacak yarışmada üç deneyimli şef izleyicilerin karşısına çıkıyor: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.

BARŞ KAYA’NIN PROFESYONEL HAYATI

MasterChef yarışmacılarından Barış Kaya, İstanbul’dan katılıyor. 30 yaşında olan Barış, mutfaktaki disiplinli tavrı ve şık tabak sunumlarıyla öne çıkıyor. Uzun yıllardır profesyonel aşçılık yapan yarışmacı, A La Carte mutfağında edindiği tecrübesiyle dikkat çekiyor. Teknik bilgisini jüri üyelerine başarıyla yansıtan Barış, şimdiden yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak gösteriliyor.