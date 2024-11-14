DOKUNULMAZLIK OYU ÇAĞRISI DEVAM EDİYOR

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı ve Mavi takım, bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. İzleyiciler, “Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef bireysel dokunulmazlık kimin oldu, eleme adayı hangi isim oldu?” sorularına yanıt arıyor. Dokunulmazlık oyununda iki takım arasında yaşanan yoğun rekabet, yarışmacıların hünerlerini sergilemesiyle dikkat çekti. Kazanan takım, dokunulmazlığı kazanarak haftayı daha rahat geçirme fırsatı buldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etmeye devam etti.

KIRMIZI TAKIM GALİP OLDU

13 Kasım 2024’teki MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Bu zaferle Kırmızı Takım, büyük bir avantaj elde etti ve haftayı rahat geçirme şansı yakaladı. Rakip Mavi Takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden ter dökmek zorunda kaldı. Takım oyunu kaybeden Mavi Takım üyeleri, bireysel dokunulmazlık için sıkı bir mücadele içerisine girdi.

Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği yapan Onur, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak bu ödülün sahibi oldu. Günün sonunda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, 13 Kasım 2024 tarihinde MasterChef eleme adayı olarak belirlenen isim ise Muratcan oldu. Bu hafta eleme potasında bulunan Muratcan, yarışmada kalabilmek için son bir mücadele verecek.