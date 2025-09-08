MasterChef Kaptanları Belli Oldu Mu?

YENİ BÖLÜMDE YARIŞMACILAR VE JÜRİ ÜYELERİ İLGİ ÇEKTİ

TV8’in sevilen yarışma programı Masterchef, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Hem jüri üyeleri hem de yarışmacıların oluşturduğu dinamikle program bu akşam büyük bir ilgiyle izlendi. Masterchef’te özellikle Kaptanlık Oyunu’nun galip kim olduğu merak konusu oldu. Bunun yanında, Mavi Takım’ın kaptanı ve Kırmızı Takım’ın kaptanı belli oldu mu sorusu da gündemde.

USTA İSİMLER YENİ SEZONDA YER ALIYOR

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda, alanında tanınmış ve tecrübeli isimlerin jüri koltuğunda oturduğu görüldü. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna, bu sezon yarışmanın moderasyonunu üstleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen yetenekli yarışmacılar, bu uzun ve zorlu mücadelede hünerlerini göstermeye hazırlanıyor.

YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM VE KAPTANLIK OYUNU

Bu sezonda ana kadroya giren yarışmacılar arasında dikkat çeken birçok isim var. Geçtiğimiz haftaki bölümde yarışmaya veda eden isim Sercan oldu. Kaptanlık oyunu ise bu hafta henüz sonuçlanmadı. Kaptanlık oyunun sonucunu öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz.