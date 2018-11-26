Masterchef Murat gözaltına alındı

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yapılan Masterchef’teki hareketleriyle olay yaratan ve diskalifiye edilen Murat Özdemir gözaltına alındı.

‘MasterChef’ yarışmasındaki ilginç davranışlarıyla gündemden düşmeyen ve diskalifiye sonrası sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla adından söz ettiren Murat Özdemir, polisler tarafından gözaltına alındığını öne sürdü. Özdemir’in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

KARAKOL ÖNÜNDEN YAYIN

Polis aracından ve karakol önünden yayın yayan Murat Özdemir, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu sırada Özdemir’den kamerayı kapatması istendi.

HÜRRİYET