Masterchef Murat olay çıkardı

Acun Ilıcalı’nın kanalı olan TV8’de yayınlanan Masterchef programındaki hareketleriyle tepki çeken Murat Özdemir gittiği alışveriş merkezinde olay çıkardı.
Masterchef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, agresif davranışları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.
Yarışmadan elenince çılgına dönen Murat, sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Ardından da Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak ‘biraz abartmışım, özür dilerim’ dedi.
Yaptıklarından sonra Survivor’a katılması da zorlaşan Murat hafta sonu gittiği AVM’de olay çıkardı. Murat Özdemir’in görüntüleri ilk kez 2. Sayfa’da yayınlandı.
TRT