Masterchef Murat’a Başkan’dan teklif

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan Masterchef programındaki hareketleriyle olay yaratan Murat ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada özellikle Galatasaray hesapları tarafından paylaşılan iddiaya göre Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, sıra dışı bir transfer yaptı. Yapılan paylaşımlarda Özbek’in, TV8’de yayınlanan Masterchef programında performansını beğendiği Murat Özdemir’i, otellerinde istihdam etmek üzere şirketine dahil ettiği ileri sürüldü.

Ancak bu iddianın doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Özbek ailesine yakın isimler, iddianın gayri ciddi ve doğru olmadığını ifade etti.

Özbek programı izlemiyormuş

Aynı kaynaklar, Dursun Özbek’in ismi geçen programı dahi izlemediğini, kurumsal yapılarının bu tür girişimlere müsaade edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Masterchef programındaki gergin tavırları nedeniyle zaman zaman tepki çeken Murat Özdemir, programın sorumluları tarafından yakın bir süre önce diskalifiye edilmişti.

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