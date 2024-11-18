Masterchef’te Elenen İsim Sonunda Açıklandı

HEYECAN ARTARKEN BİRİ VEDA ETTİ

Masterchef’te rekabet giderek artıyor. Yarışmacılardan bir diğeri hayallerine elveda dedi. En kötü tabağı yapan isim Masterchef macerasına veda etti. Somer Şef’in ilham verici hayat hikayesi ise izleyicinin dikkatini çekti. İşte detaylar…

SOMER ŞEF’İN İLHAM VEREN HİKAYESİ

Masterchef’te ilerleyen haftalarla birlikte heyecan yükseliyor. Yarışmaya katılan bir isim daha elendi. İlk turda menengiç zeytini ile yaratıcılık sergilendi. Somer Şef, ilham veren hayat hikayesini şu şekilde anlattı: “Belki size bu seviyede ilham olur diye bunu söylüyorum. Özellikle Eda ve Alper’in konuşmalarından sonra. Biliyorsunuz ben 1995 yılında Avustralya’ya gittim. O zaman burada bar ve restoranımız vardı. Onu sattık. Ondan sonra ben de ne yapayım dedim. En azından eğitimimi ilerletmek için master yapmaya gittim Avustralya’ya. Buradan çok iyi bir sosyal çevreden bambaşka bir yere gidiyorsunuz. Tanıdığınız kimse yok. O zaman da internet yok. Hiçbir şekilde buradaki arkadaşlarımla, dostlarımla, telefon arkadaşımla ulaşma imkanım yok.”

HAYATINDAN DERSLER ÇIKARDI

Somer Şef, zorluklarla dolu bu süreçte iş bulamadığını ve çevresine giremediğini ifade etti: “Dili doğru düz anlamıyorum. Arkadaş bulmada zorluk çekiyorum. Çevreye giremiyorum. Çok farklı bir çevre çünkü. İş bulamıyorum. Burada eğitim boyunca çok iyi yerlerde, otellerde staj yapmış olmalarına rağmen orada kimsenin umurunda değil.” Üçüncü ayın sonunda geri döneceğine karar verdi. “Dedim ki ben dönüyorum. Avustralya’ya giderken kendi arabamı satmıştım. Ve babam da bir miktar para verdi.”

BİR DÖNÜM NOKTASI YAŞADI

Somer Şef, dönme, hayal kırıklığı ve kendi kendini affetmeme konusunu kuzeniyle konuştu ve bu onun için bir dönüm noktası oldu. Bu konuşma onu o kadar etkiledi ki oradan taksiye binip ilk uçakta Avustralya’ya geri dönme kararı aldı. Somer Şef, “Bunu ilk kez burada açıklıyorum. Belki size bu seviyede ilham olur diye bunu söylüyorum.” diyerek hikayesinin önemini vurguladı.

MASTERCLASS’A VEDA EDEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Son olarak, Masterchef jürisi yaptığı oylamada, elenen yarışmacıyı belirledi. Ezgi, en düşük puanı alarak hayallerine veda etti.