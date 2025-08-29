Masterchef’te heyecan dorukta. Eli Böğründe hazırlanıyor. Kazanan takım çok merak ediliyor. Eleme adayı kim olmuş? Cansu, ikinci aday oldu

HAFTANIN DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ HEYECANLI GEÇİYOR

Masterchef’te gerçekleşen haftanın son dokunulmazlık mücadelesi oldukça heyecan dolu anlara ev sahipliği yapıyor. Bu defa düello formatında düzenlenecek olan üçüncü dokunulmazlık oyunu için şefler, yarışmacılardan geleneksel bir lezzet olan “Eli Böğründe”yi hazırlamalarını talep etti. Değerlendirmelerin ardından en iyi tabağı ortaya koyan takım, haftanın son dokunulmazlık zaferine ulaşacak.

YENİ HAFTANIN TAKIMLARI BELİRLENDİ

29 Ağustos MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve eleme potasına kimin girdiği merak konusu oldu. Şefler, yeni haftanın takımlarını açıkladı. Mavi Takım, kaptan Eylül liderliğinde Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış ve İlhan’dan oluşurken, Kırmızı Takım’ı kaptan Çağlar yönetiyor. Bu ekipte Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan ve İrem yer alıyor.

KRİTİK ELEME SÜRECİ BAŞLIYOR

Haftanın sonunda yaşanan kritik elemede yarışmaya veda eden isim Bilal oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Şeflerin yaptığı değerlendirmelerin ardından üçüncü dokunulmazlığın sahibinin bu akşamki bölümde netleşeceği belirtiliyor. Takım oyununu kaybeden yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçiyor. Gece sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı bireysel dokunulmazlığı alarak eleme potasından uzak kalmayı başarıyor. Kırmızı takım arasında yapılan oylama sonucunda dokunulmazlığı kaybeden grup için ilk eleme adayı belirleniyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak potaya gönderen Çağlar, Gizem’i seçerken, diğer oylamada ise en çok adı geçen Cansu haftanın diğer eleme adayı oluyor.