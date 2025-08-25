Haberler

MasterChef’te Kim Elendi? Bilal!

SON BÖLÜMDE KİM ELENDİ?

Masterchef kim elendi sorusunun yanıtı, programın sona ermesiyle birlikte belli oldu. 24 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen final bölümünde yarışmaya veda eden kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. MasterChef Türkiye izleyicileri son bölümde hangi ismin elendiğini araştırıyor. Peki, MasterChef 24 Ağustos’ta kim elendi?

YARIŞMACILAR ARASINDAKİ HEYECAN

24 Ağustos tarihli MasterChef Türkiye eleme gecesi, her zaman olduğu gibi büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı. Haftalık performanslar sonucunda elenme potasına giren yarışmacılar, programda kalmak için kıyasıya bir yarış sergiledi. Fakat gecenin sonucunda MasterChef’te elenen isim Bilal olarak açıklandı.

BİLALE DAİR DETAYLAR

Bilal, yarışmaya yedek kadrodan dahil olmasının ardından, gösterdiği başarılarla ana kadroya katılmayı başarmıştı. İç mimarlık bölümünden mezun olan Bilal, pandemi döneminde aşçılığa yöneldi ve bu yeteneğini MasterChef sahnesinde gösterdi. “Diplomalı bulaşıkçı” olarak tanınan Bilal, samimi yaklaşımıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.

