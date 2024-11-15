“Masterchef’te Üçüncü Eleme Adayı Açıklandı”

YENİ BÖLÜMDE YARIŞMA HEYECANI

‘Masterchef Türkiye 2024’ün son bölümü ekranlara geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları dokunulmazlık için mücadele etti. Üçüncü eleme adayı ise belli oldu. Detaylar haberin devamında…

SATAŞMALAR VE DEDİKODULAR

Şefler, yarışmanın ilk aşamasında ‘Sakatatlar’ teması altında Tuzlama Çorbası, Koç Yumurtası, Arpa Şehriyeli Oğlak Başı, Ciğer Kavurma ve Kuzu Yürek Dolması gibi yemeklerin hazırlanmasını istedi. Takımıyla büyük bir gurur duyan Erim, “Yapmamız gerekeni yaptık. İlk günden beri diyorum, abartılacak bir şey yok. Yetenekli arkadaşlarım, mükemmel bir şekilde çalıştılar. Birlik ve beraberliği sağladık.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi. Semih, Erim’in sözlerine karşılık olarak, “Hakladır 2-0 kazandılar ama önümüzde bir oyun daha var. Kimse burada salmadı.” dedi. Onur ise “Meslekler konuşsun, tecrübeler konuşsun. Biz buraya meslek yapmaya geldik. Güzel bir toplantı yaptık. Kazanacağımıza inandık. En azından şeref sayımızı almamız lazım. O kadar dokunulmazlık aldık ama böyle hareketler yapmadık.” diyerek açıklamada bulundu.

TAKIMLARIN PERFORMANSI

Bu haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi Kırmızı Takım oldu. Kırmızı Takım, haftayı 3-0’la tamamladı. Gecenin bireysel dokunulmazlık yarışını ise Onur kazandı.

ELEME ADAYI BELİRLENDİ

Gecenin potaya giden ismi Eda olarak belirlendi.