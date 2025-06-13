MasterChef Türkiye 14 Haziran’da Başlıyor

YARIŞMA TARİHİ MERAKLA BEKLENİYORDU

PTV8’in büyük ilgi gören yarışma programı MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunun başlangıç tarihi izleyici kitlesi tarafından merak ediliyordu. Yarışmanın ne zaman başlayacağıyla ilgili aramalar artış göstermeye başladı.

YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye’nin 2025 sezonu, TV8 ekranlarında 14 Haziran Cumartesi akşamı start alacak. Jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın önünde yarışmacılar, ilk turu geçmek için tüm yeteneklerini sergileyecek. MasterChef Türkiye yeni sezonu, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU ONUR OLDU

Geçtiğimiz sezon MasterChef Türkiye finalinde Kerem ve Onur, şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Onur, bu mücalede başarılı olarak MasterChef şampiyonu unvanını elde etti.