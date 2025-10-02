Haberler

MasterChef Türkiye 2024-2025 Şampiyonu Onur Oldu

YARIŞMADA YENİ SÖMESTİ SÜRECİ

Mutfak tutkunlarını ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, bir üst tura çıkmak için tüm becerilerini sergiliyor. Jüri üyelerinin görüşleri ve değerlendirmeleriyle şekillenen bu mücadele, her bölümde farklı bir rekabet atmosferi oluşturuyor. Programı canlı izlemek isteyenler, yayın seçeneklerini araştırarak bu heyecana katılmanın yollarını arıyor.

BÜYÜK FİNALDE ONU KAZANDI

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezon finalinde Onur ve Kerem arasında büyük bir rekabet yaşandı. Final gecesinde hazırladığı tabaklarla jüriyi etkileyen Onur, şampiyonluk kupasını kaldırarak adını programın unutulmazları arasına yazdırmayı başardı. 2325-2326 sezonunda yarışmanın jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

YAYIN AKIŞINI TAKİP ETMEK

TV8 ekranlarında yayınlanan programda üç deneyimli şef izleyicilerin karşısına çıkıyor: Mehmet Yalçınkayai, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna. MasterChef Türkiye, her zamanki yayın akışına uygun şekilde TV8 ekranlarında canlı olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, programı televizyon üzerinden takip edebildiği gibi dijital platformlardaki yayın seçeneklerini de tercih edebiliyor.

Vezirköprü Ziraat Odası’na Yeni Başkan Seçildi

Vezirköprü İlçesi Ziraat Odası'nda gerçekleşen seçimde Gültekin Kaya, merhum Başkan Arslan Kaya'nın yerine başkanlığa seçildi; rakibi Kamil Öncel'i geride bıraktı.
Balıkesir’de Ayçiçeği Hasadı Alımları Sona Erdi

Manyas'ta eylül başında başlayan ayçiçeği hasadı tamamlandı. Kooperatif Başkanı, kuraklığın verim düşüklüğüne yol açtığını ve ürün fiyatları hakkında bilgi verdi.

