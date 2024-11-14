“Masterchef Türkiye 2024’te Eleme Adayları Açıklandı!”

YENİ BÖLÜM YAYINDA

‘Masterchef Türkiye 2024’ün yeni bölümü ekrana geldi. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın görev aldığı bu hafta, Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları dokunulmazlık elde etmek amacıyla kıyasıya mücadele etti. Bu süreçte haftanın ikinci eleme adayı da belli oldu ve detaylar merak konusu haline geldi.

İLK ELEME ADAYINDAN AÇIKLAMALAR

İlk eleme adayı olarak belirlenen Ezgi, “Ben de Eda’nın yaptığı tatlıyı bilmiyordum. Ben Muratcan’ın da benim kadar yargılanması gerektiğini düşünüyordum. Zaten toplantıda da konuştuk bunu. Onu da bir tek Onur yazmadı. O yüzden Onur’a bir sitemim oldu. Ben ikimizin eşit çıkıp kararı kaptanın vereceğini düşünüyordum” diyerek düşüncelerini paylaştı. Muratcan ise, “Burada 15. haftaya geldik. Ben burada hiçbir zaman arka tarafa geçtiğimde tabak kaybettikten sonra kimseyi kenara çekip bak birbirimizi yazmıyoruz diye kimseye konuşma yapmamışımdır. Bundan 8-10 hafta önce ben kendimi potaya gönderen bir insanım. Herkesi kenara çekip beyler beni yazın demiştim. Dün Onur beni yazmadı ama Semih ve Kerem de beni yazdı” şeklinde yanıt verdi.

ONUR’UN YORUMLARI

Onur, “Eda’nın tatlıyı rahat bir şekilde yapabileceğini düşündüm. Muratcan da iki tabakla ilgilendiği için ben Muratcan’ı yazmadım. 2 tabak birden almış oldu. İkisi de kaybetti ama emek olarak sadece bir tane ürün mü yoksa iki tane kaybeden tabak mı?” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNU SONUCU

Dokunulmazlık oyununu 4-3’lük skorla kazanan takım Kırmızı Takım oldu. MasterChef Türkiye 2024’te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Onur olarak kaydedildi. Haftanın ikinci eleme adayı ise Muratcan seçildi.