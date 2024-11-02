“Masterchef Türkiye 2024’te Peş Peşe Talihsizlikler!”

YENİ BÖLÜMDE YAŞANAN OLAYLAR

‘Masterchef Türkiye 2024’ün yeni bölümü izleyicilerle buluştu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri olarak görev yaptığı yarışmada önceki hafta ödülü kimse kazanamamış ve ödül devretmişti. Bu hafta ise 200 bin TL’lik ödülü kazanan yarışmacı netlik kazandı. Yarışma süresince talihsizlikler ardı ardına geldi. Yarışmacılardan Beyza’nın yüzü yandı, Nigar ise bir anda rahatsızlanarak fenalaştı. Detaylar şu şekilde…

MENÜNÜN AÇIKLANMASI VE ZAMAN SINIRI

Mehmet Şef, yarışmanın menüsünü duyurdu. Şef, belirlenen yemekleri şu biçimde sıraladı: Alacatene, Döndürme Böreği, Ciğerli Bulgur Pilavı, Et Basması, Cendere Tatlısı. Şefler, yarışmacılardan en az 10 porsiyon hazırlamalarını istedi ve tüm bu işlemler için 1 saat süre verdi.

NİGAR’IN RAHA BİLMEMESİ

Yarışmacılar menüyü tamamlamak için çaba gösterirken, Nigar aniden fenalaştı. “Çocuklar bana bir şey oluyor galiba” diyerek çevresindekilere rahatsızlığını bildirdi. Takım kaptanı Kaan, hızlı bir şekilde yardım etti. Nigar, başının döndüğünü ifade ederken, ekip arkadaşlarının yardımıyla oyun alanının dışına çıkarıldı ve doktor müdahale etti.

BEYZA’NIN YARALANMASI

Mavi Takım’daki yarışmacılar böreğin çevrilmesi konusunda hemfikirken, kimin bunu yapacağıyla ilgili karışıklık yaşandı. Beyza, Alper’in uyarılarına rağmen kendi yöntemini denemek isteyince talihsiz bir olay yaşandı. Bu kazada Beyza’nın yüzü yandı. Alper, sinirlerine hakim olamayarak arkadaşlarına yükseldi. Yüzüne buz kompresi tutan Beyza’nın korkudan titrediği gözlemlendi.

SOMER ŞEF’TEN AÇIKLAMA

Somer Şef, yarışma sırasında gerçekleşen kazanın ardından Beyza’ya ilk müdahalenin sağlık personeli Serhat Özer tarafından yapıldığını bildirdi. Somer Şef, “Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yanık merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama günbegün gelişmeleri size bildireceğiz.” dedi. Ayrıca, doktorun yanık bölgesinin enfeksiyon riski taşıdığına dikkat çekti.

NİGAR’IN DURUMU

Nigar, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Beyza’nın durumunun kendisinden daha kötü olduğunu belirtti. “Tabak hazırlıyorduk, bir anda döndüm ve kalp atışlarım hızlandı. Atak geldi yine. Panik atak yaşıyorum dönem dönem. Kaan orada kucakladı, düşmemem için destek oldu. Kendimi sakinleştirdiğim anda Beyza’nın olayıyla karşılaştım ve çok daha kötü bir gece geçirdik.” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL OYUNUNUN GALİBİ

Ödül oyununun galibi Kırmızı Takım oldu. Yarışmaların ikinci turunda şefler, yarışmacılara taze ispir fasulyesi verdi. En iyi tabakları hazırlayarak 200 bin TL’yi kazanan yarışmacı Emre şeklinde belirlendi.