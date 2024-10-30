“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

YENİ BÖLÜMDE YARIŞMA HEYECANI

‘Masterchef Türkiye 2024’ün son bölümü yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu bu bölümde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yarışmacılar Kırmızı ve Beyaz takım olarak mücadele verdi. Eleme için birinci ve ikinci aday belirlendi.

BEYZA’NIN MUTLULUĞU

Yarışmada takım değişikliği yaşayan Beyza, neden sevindiğini paylaştı. Beyza, “Mutluyum, istediğim de buydu. Ben enerjiye çok inanırım. Kırmızı takımdan hiç enerji alamadım. Hep takımlara geldiğimde fark etmeyeceğini söylüyordum ama dün fark ediyordu benim için. Mutluyum.” şeklinde konuştu.

NEVZAT’IN VASİYETİ GÜNDEME GELDİ

Somer Şef, Kaan’ın Emre ile Hakan’la konuşurken “Nevzat’ın bir vasiyeti var. Eleme potasına yollayacağım onu denk geldikçe” sözlerinin kiminle ilgili olduğunu sordu. Kaan, bu durumun Erim ile alakalı olduğunu belirtti. Erim, “Ben de biliyordum %1500 benim olduğumu da bu konu nasıl buraya geliyor, vasiyet falan veriliyor anlamadım,” diyerek tepki gösterdi.

SİNİRDEN TEZGAHI TEKMEYEN ALPER

Şeflerin verdiği yemek süresi dolduktan sonra, ocakta unuttuğu tabağını alan Alper, sinirlerine hakim olamadı ve tezgahı tekmeledi. “Onu unutacaksan niye yarışıyorsun o zaman? Şunu yapıyorsan, buraya hak etmiyorsun,” diyerek içini döktü.

TAKIM OYUNUNDA KIRMIZI TAKIM GALİBİYETİ

Bu haftanın ilk takım oyununda kazanan Kırmızı takım oldu. Yarışmanın heyecanı devam ediyor.