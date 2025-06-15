MasterChef Türkiye’de Batuhan Kaboğlu

YARIŞMACILARIN İLGİ ODAĞI

Masterchef Türkiye’de jüriliği Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya üstleniyor. Yarışmacılar, izleyicilerin dikkatini çekerken, üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu sezon özellikle MasterChef Batuhan yoğun ilgi görüyor.

BATUHAN KABOĞLU’NUN BİLGİLERİ

Batuhan Kaboğlu, 25 yaşında ve Rize Pazarlı. Kendisi, babası da aşçı olan Batuhan, vefat eden babasının anısını yaşatmak için yarışmaya katıldığını belirtiyor. Batuhan’ın Instagram hesabı hakkında ise bilgi yer almıyor. Yarışma sürecine dair oylama sonuçları henüz açıklanmadı.

ŞAMPİYON ONUR OLDU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finale kalan isimler Onur ve Kerem oldu. Finalin ardından Onur, kupayı kazanarak MasterChef tarihine adını yazdırdı. 2025-2026 sezonunda ise jüri üyeleri yine değişmedi ve Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile Mehmet Yalçınkaya TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.