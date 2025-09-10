MasterChef Türkiye’de eleme potası belirlendi

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZONUNDA HEYECAN DEVAM EDİYOR

MasterChef Türkiye’nin yeni sezonu, her zamanki gibi heyecan dolu rekabetle sürdürüyor. 9 Eylül Salı akşamı yayınlanan son bölümde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu kıyasıya mücadelede, yarışmacılar takım ve bireysel olarak zorlu bir sınav verdi. Peki, eleme potasına düşen isimler kimler oldu? Bu hafta hangi yarışmacılar veda riski taşıyor? MasterChef Türkiye hayranları, eleme adayları ve son durum hakkında bilgi sahibi olmak için sabırsızlanıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNU SONUCUNDA KAZANAN TAKIM

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde heyecan bir kez daha tavan yaptı. Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oldukça çekişmeli geçti. Ancak, bu zorlayıcı mücadelede dokunulmazlığı kazanan takım mavi grup oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, eleme potasına düşmemek için takım ve bireysel performanslarını en üst seviyede tutmak zorunda kalacak.

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Dün gece dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme süreci başladı ve gerilim oldukça yüksekti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Murat Can, kritik bir karar vererek eleme potasına Nisa’yı göndermeyi tercih etti. Ardından, takım arkadaşları arasında yapılan oylamayla ikinci eleme adayı belirlendi. Oylama sonucunda bu haftanın ikinci eleme adayı Ayla oldu. Böylelikle eleme potasında bu hafta Nisa ve Ayla yer aldı. Takımda gerilim artarken, yarışmacılar önümüzdeki eleme gecesine odaklanmış durumda. İzleyiciler de “Kim elenecek?” sorusunun yanıtını merakla bekliyor.

JAPON MUTFAĞI ZORLU REKABETİ YARATTI

MasterChef Türkiye’nin ilk takım dokunulmazlık oyununda şefler, kırmızı ve mavi takımlara Japon mutfağından yemekler hazırlama görevini verdi. Yarışmacılar bu özel mutfak deneyimi için 45 dakikalık süreyle zorlu bir mücadeleye girişti. Süre dolduğunda, şefler her iki takımın lezzetlerini titizlikle değerlendirdi ve oy birliğiyle dokunulmazlığı mavi takımın kazandığını duyurdu. Bu sonuç, kırmızı takımın eleme potasına yaklaşmasına neden olurken, rekabet ve heyecan bir kez daha yükseldi. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, son şanslarını kullanmak için siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık oyununa katıldı. Bu kritik aşamada, şefler yarışmacılardan fındık kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık süre dolduğunda, şefler hazırlanan lezzetleri değerlendirerek başarılı buldukları isimleri sahneye çağırdı. Gecenin sonunda, yedeklerden Murat Can, üstün performansıyla bireysel dokunulmazlığı kazanarak takım arkadaşlarını sevindirildi.