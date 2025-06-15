MasterChef Türkiye’de Gamze 35 yaşında

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye’de yarışmacılar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sevilen programda birbirinden farklı yarışmacılar üst tura çıkmak için büyük bir mücadele veriyor. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Gamze elendi mi?

GAMZE HAKKINDA

Gamze, 35 yaşındadır, İzmir doğumludur ve Eskişehir’de büyümüştür. Opera mezunu olan Gamze, aynı zamanda evlidir. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda, finalde Onur ile Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırmış oldu.

JÜRİ ÜYELERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine üç usta şef yer alacak: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.