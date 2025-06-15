Masterchef Türkiye’de Hakan Altunbaş yarışıyor

YARIŞMACILAR İLGİ ÇEKİYOR

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye’de yarışmacılar izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Sevilen yarışmada birbirinden farklı yarışmacılar, üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Peki, izleyicilerin merak ettiği MasterChef Hakan kimdir, kaç yaşında, nerelidir ve Instagram hesabı var mı? Ayrıca, MasterChef Hakan elendi mi?

HAKAN ALTUNBAŞ HAKKINDA BİLGİLER

Hakan Altunbaş, İstanbul’dan yarışmaya katılıyor. Aslen Zonguldaklı olan Hakan, geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılmıştı. Hakan Altunbaş hakkında henüz oylama sonuçları açıklanmadı. 2024-2025 sezonunda MasterChef Türkiye finalinde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi ve gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kazanarak MasterChef tarihine adını yazdıran isim Onur oldu.

JÜRI ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine bu üç usta şef yer alacak: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.