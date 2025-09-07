MasterChef Türkiye’de Heyecan Artıyor

YARIŞMANIN HEYECANI ARTIYOR

TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye’de heyecan giderek büyüyor. Bu akşam, yarışmadan elenen bir yarışmacının yerine yeni bir ismin katılacağı duyuruldu. Şeflerin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecek bu isim, MasterChef serüvenine devam etme şansı yakalayacak. Peki, 7 Eylül tarihli bölümde ana ekibe katılan yarışmacı kim oldu ve yedekler arasından hangi isim seçildi? Tüm detaylar haberimizde…

MAĞLUP TAKIMDA ZORLU MÜCADELE

MasterChef Türkiye’de bu hafta yarışmaya veda eden isim Sercan oldu. Takım oyununda kaybeden kırmızı takım, kendi arasında dokunulmazlığı kazanmak için zorlu bir mücadele yürüttü. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan Sezer, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak öne çıktı. 7 Eylül 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde, yedeklerden ana ekibe katılacak yarışmacının ismi henüz açıklanmadı. Şeflerin yapacağı değerlendirmeye göre belirlenecek olan bu yeni isim, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilere duyurulacak.