MasterChef Türkiye’de Jüri Değişmedi

YARIŞMACILAR GÜNDEMDE

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye, yarışmacıları ile izleyicilerin dikkat merkezinde yer alıyor. Sevilen programda, birçok yetenekli yarışmacı, üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu hafta, izleyicilerin merakıyla beklediği soru ise “Danilo Şef kime kaşık attı?” oldu. MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacının kim olduğunu henüz öğrenemedik.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI ONUR KAZANDI

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda, finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelerek büyük bir rekabet yaşadı. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim, turnuvanın tarihine adını yazdıran Onur oldu. 2025-2026 sezonunda jüri üyeleri arasında bir değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan bu yeni sezonda, daha önceki dönemlerde olduğu gibi yine bu üç usta şef görev alacak:

– Mehmet Yalçınkaya

– Somer Sivrioğlu

– Danilo Zanna

KAŞIK ALAN YARIŞMACI BEKLENİYOR

MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacının kim olduğu hala açıklanmadı. Bu konu hakkında en güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.