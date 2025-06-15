MasterChef Türkiye’de Jüri Üyeleri Değişmedi

Yarışmacılara Dikkat Çeken İlgi

Yarışmada Tanınan Jüri Üyeleri

Jüri koltuklarında Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın bulunduğu MasterChef Türkiye, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu popüler yarışmada, farklı yeteneklere sahip yarışmacılar üst tura çıkma mücadelesi veriyor.

Nevin Yeşil’in Hayatı

Peki, MasterChef yarışmasında yer alan Nevin kimdir? Nevin Yeşil, 1979 yılında Giresun’da dünyaya gelmiş. İzmir’de yaşayan ve 29 yıllık evlilik hayatı olan Nevin’in 28 ve 17 yaşlarında iki oğlu bulunuyor. Aynı zamanda yaşamsal koçluk yapıyor.

Gelecek Sezon ve Geçmiş Başarılar

Nevin Yeşil hakkında henüz bir oylama sonucu açıklanmadı. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunun finalinde ise Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran kişi Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırdı. 2025-2026 sezonunda jüri üyeleri değişmedi ve TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak yarışmada yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna görev alacak.