MasterChef Türkiye’de Jüri Üyeleri Değişmedi

YARIŞMACILARIN İLGİSİ

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye, yarışmacılar ile izleyicilerin ilgisini üst seviyeye taşıyor. Yarışmada kendine has yetenekleriyle öne çıkan yarışmacılar, bir üst tura çıkmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

SUDENAZ GEZER KİMDİR?

MasterChef Sudenaz, 20 yaşında ve aşçılık eğitimine son sınıfta devam eden bir genç. Daha önce bir Japon restoranında çalışma deneyimi bulunan Sudenaz Gezer, yarışmada başarılı performansı ile dikkatleri üstüne çekiyor ve bir üst tura geçti.

SON GELİŞMELER

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ile Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırdı. 2025-2026 sezonunda jüri üyeleri değişmedi. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.