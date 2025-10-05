Haberler

MasterChef Türkiye’de Kaptanlar Belli Oldu

LEZZET VE STRATEJİ ÖN PLANDAYDI

5 Ekim’de yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde, yarışmacılar hem lezzet hem de strateji açısından önemli anlar yaşadı. Hamburger yapımında öne çıkmak için özgün ve farklı tarifler denendi. En başarılı tabağı takdim eden yarışmacı, haftanın mavi takım kaptanı olarak seçildi ve bu, kendisine önemli bir avantaj sağladı. Takım seçimi ile birlikte, mavi ve kırmızı takımlar oluşturuldu. Peki, mavi takımın kaptanı kim oldu ve takımlar nasıl şekillendi? İşte o unutulmaz gecenin detayları.

KAPTANLIK OYUNU VE YENİ TAKIMLAR

Bu haftaki kaptanlık oyunu, yarışmacıların yeni takımlarını belirlemek için büyük bir heyecan yarattı. Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından, takımlar resmen ilan edilecek ve yeni bir rekabet dönemi başlamış olacak. Mavi Takım, kaptan Cansu liderliğinde oluşurken, kırmızı takım da kaptan Ayten önderliğinde bir araya gelecek. 5 Ekim Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde, mavi takım kaptanının seçilmesiyle birlikte kırmızı takımın kadrosu da açığa çıkacak.

DÜŞEN İSİM VE DUYGUSAL ANLAR

MasterChef Türkiye’de gerçekleşen son eleme turunda ise Deniz, yarışmaya veda eden isim oldu. Şeflerin kararına göre elenen Deniz, duygusal anlar yaşıyor ve yarışmacı arkadaşları da ona veda etmek üzere bir araya geliyor.

