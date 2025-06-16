Haberler

MasterChef Türkiye’de Kemal Demir var

YARIŞMADA YENİ GÜNDEM

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye’de, yarışmacılar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sevilen programda birbirinden farklı yarışmacılar, bir üst tura geçmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Peki, MasterChef Kemal kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Aynı zamanda Instagram hesabı var mı? MasterChef Kemal yarışmadan elendi mi?

KEMAL DEMİR’İN HAYATI

Kemal Demir, 29 yaşındadır ve aslen Ankaralıdır. Şu anda İstanbul’da yaşayan Kemal, evli ve iki çocuk babasıdır. Yarışmada Kemal, bir üst tura çıkmak için başarılı bir performans sergilemiş ve bu hakkı elde etmiştir. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunun finalinde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda ise, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve MasterChef tarihine adını yazdırdı.

YENİ SEZONDA DEĞİŞİKLİK YOK

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. TV8 ekranlarında izleyiciyi buluşturacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine bu üç usta şef yer alıyor: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.

ÖNEMLİ

Haberler

Şaban Pabucu Yarım, Televizyonda Gözüküyor

Şaban Pabucu Yarım filmi, televizyon yayınlarıyla izleyicilerden ilgi görüyor. Filmin konusu, özeti ve oyuncuları hakkında merak edilenler inceleniyor.
Haberler

Hatay’da Yangına Hava Ve Kara Müdahale

Belen ilçesi Şenbük Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.