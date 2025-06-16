MasterChef Türkiye’de Kemal Demir var

YARIŞMADA YENİ GÜNDEM

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye’de, yarışmacılar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sevilen programda birbirinden farklı yarışmacılar, bir üst tura geçmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Peki, MasterChef Kemal kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Aynı zamanda Instagram hesabı var mı? MasterChef Kemal yarışmadan elendi mi?

KEMAL DEMİR’İN HAYATI

Kemal Demir, 29 yaşındadır ve aslen Ankaralıdır. Şu anda İstanbul’da yaşayan Kemal, evli ve iki çocuk babasıdır. Yarışmada Kemal, bir üst tura çıkmak için başarılı bir performans sergilemiş ve bu hakkı elde etmiştir. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunun finalinde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda ise, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve MasterChef tarihine adını yazdırdı.

YENİ SEZONDA DEĞİŞİKLİK YOK

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. TV8 ekranlarında izleyiciyi buluşturacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine bu üç usta şef yer alıyor: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.