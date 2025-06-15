MasterChef Türkiye’de Mustafa veda etti

YARIŞMA JÜRİSİ VE YARIŞMACILARIN KÜNYESİ

Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın yer aldığı Masterchef Türkiye’de yarışmacılar, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Yarışmada farklı yeteneklere sahip olan yarışmacılar, üst tura geçmek için mücadele ediyor. MasterChef Mustafa hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı var mı? Ayrıca, MasterChef Mustafa elendi mi?

FINALDEKİ YENİLMEZ İKİLİ

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gece sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve böylelikle MasterChef tarihinde ismini duyurdu. 2025-2026 sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan bu sezonda, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, jüri koltuğunda üç usta şef yer alacak:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF MUSTAFA HAKKINDA BİLGİLER

Mustafa, yarışmaya Konya’dan katılıyor ve üç çocuk babası. Renkli kişiliği sayesinde programa büyük bir katkı sağladı. Ancak, MasterChef Mustafa yarışmaya veda etti.