MasterChef Türkiye’de Salih Sevindir

YARIŞMACILARIN İLGİSİ ARTARKEN

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye’de, yarışmacılar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu popüler yarışmada birbirinden farklı yarışmacılar, üst tura geçmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. İzleyicilerin merak ettiği konular arasında, MasterChef Salih’in kim olduğu, yaşı, kökeni ve Instagram hesabı gibi sorular yer alıyor. Salih Sevindir, şeflik yaptığı bir restoran-kafede görev alıyor ve 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Salih hakkında henüz oylama sonuçlanmış değil.

ŞAMPİYONLUK YARIŞMASI VE GÜNCEL DURUM

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve adını MasterChef tarihine yazdırmayı başardı. 2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişiklik göstermedi. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi üç usta şef yine görevi üstleniyor: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.