Haberler

MasterChef Türkiye’de Salih Sevindir

YARIŞMACILARIN İLGİSİ ARTARKEN

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye’de, yarışmacılar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu popüler yarışmada birbirinden farklı yarışmacılar, üst tura geçmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. İzleyicilerin merak ettiği konular arasında, MasterChef Salih’in kim olduğu, yaşı, kökeni ve Instagram hesabı gibi sorular yer alıyor. Salih Sevindir, şeflik yaptığı bir restoran-kafede görev alıyor ve 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Salih hakkında henüz oylama sonuçlanmış değil.

ŞAMPİYONLUK YARIŞMASI VE GÜNCEL DURUM

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve adını MasterChef tarihine yazdırmayı başardı. 2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişiklik göstermedi. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi üç usta şef yine görevi üstleniyor: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.

ÖNEMLİ

Haberler

Polis Ekipleri, İntiharı Önledi

Çorum'daki Bağcılar Mahallesi'nde bir kişi ailevi sorunlar nedeniyle 3 katlı binanın çatısına çıktı. Polis, şahsı ikna ederek güvenli bir şekilde indirildi.
Haberler

Sapanca’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sapanca ilçesinde bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Yıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olaya müdahale ederek yaralıyı hastaneye götürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.