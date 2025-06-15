Masterchef Türkiye’de Şefler Değişmiyor

YARIŞMACILARIN İLGİSİ VE YARIŞMANIN HEYECANI

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye, yarışmacıları ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu sevilen programda, çeşitli yeteneklere sahip olan yarışmacılar üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor. Özellikle öne çıkan yarışmacılardan biri de Kubilay. Peki, MasterChef Kubilay kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

KUBİLAY’IN PROFİLİ VE YETENEKLERİ

Kubilay, İstanbul’dan yarışmaya katılıyor ve bir otelde kısım şefi olarak görev yapıyor. 10 yıldır gastronomi sektöründe yer alan Kubilay, 28 yaşında ve evli. Aslen Kırklarelidir. Yarışma sırasında Kubilay Doğan, karides şiş yemeği ile jüri üyelerinden 3 evet almayı başararak üst tura çıkma hakkını kazanmış bulunuyor.

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finale kalan isimler Onur ve Kerem oldu. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kazanan Onur, MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. 2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda yine jüri üyelerinde değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüri koltuğunda yer alacak.