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MasterChef Türkiye’de Semra Keser yer aldı

YARIŞMACILARIN YARATTIĞI HEYECAN

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Bu popüler yarışmada, birbirinden farklı yarışmacılar üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Şu anki sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Semra Keser hakkında merak edilenler var.

SEMDRA KESER HAKKINDA BİLGİLER

MasterChef Semra, İstanbul’dan yarışmaya katılıyor. 33 yaşında olan Semra, mutfak kariyerine 9 yıl önce başladı. Son 4-5 yıldır profesyonel olarak aşçılık yapıyor. Ancak Semra Keser, üst tura çıkmayı başaramadı. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırdı.

YARIŞMA JÜRİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişmedi. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi üç usta şef görev alacak: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna. Bu güçlü jüri kadrosu, yarışmacıların performansını değerlendirmek üzere yeniden bir araya geliyor.

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