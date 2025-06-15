Masterchef Türkiye’de Tarık elendi

YARIŞMACILARIN TANIITIMI

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye, izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacılarıyla öne çıkıyor. Yarışmada farklı yeteneklere sahip yarışmacılar, bir üst tura geçmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, MasterChef Tarık kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Tarık Ezen, Şırnaklı olup 23 yaşındadır ve son üç senedir farklı iş yerlerinde çalışıyor.

FINALDEKİ MÜCADELE

Tarık Ezen, maalesef bir üst tura geçemedi. MasterChef Türkiye’nin 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırdı.

YENİ SEZONDA JÜRİ DEĞİŞİMİ YOK

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri yine değişmedi. TV8’de izleyici karşısına çıkacak olan yarışmada önceki sezonlarda olduğu gibi üç usta şef yer alıyor: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.