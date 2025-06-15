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MasterChef Türkiye’de Usta Şefler Var

JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMACILAR

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye’de yarışmacılar, izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar, üst tura çıkmak için mücadele ediyor.

MASTERCLASS SUDENAZ VE BİLGİLERİ

Peki, MasterChef Sudenaz kimdir, kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Sudenaz elendi mi? Sudenaz Gezer 20 yaşındadır. Aşçılık son sınıf öğrencisi olan Sudenaz, daha önce bir Japon restoranında çalışmış. Sudenaz Gezer, bu sezon bir üst tura çıktı.

SON SEZONDA FİNAL VE ŞAMPİYONLUK

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

YENİ SEZON JÜRİ ÜYELERİ

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde bir değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine şu üç usta şef yer alacak:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

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