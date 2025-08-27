MasterChef Türkiye’de yeni isim açıklanacak

HEYECAN DEVAM EDİYOR

TV8’in sevilen programı MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta. Bu akşam bir yarışmacının elenmesiyle onun yerine geçecek yeni ismin açıklanması bekleniyor. Şeflerin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenen bu yarışmacı, MasterChef yolculuğuna devam etme şansı yakalayacak. Peki, 27 Ağustos tarihli bölümde ana kadroya katılan isim kim oldu ve yedeklerden hangi yarışmacı seçildi? Ayrıntılar haberimizde…

YENİ YARIŞMACI BEKLENTİSİ

27 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde yedeklerden ana kadroya geçen yarışmacı henüz net bir şekilde açıklanmadı. Yayınlanan bilgilere göre “şeflerin değerlendirmesi sonrası yeni isim belirlenecek”. Geçtiğimiz haftalarda yedeklerden seçilen yarışmacılar Mert (9 Ağustos) ve Barış (20 Ağustos) olarak kaydedildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNU VE SONUÇLAR

Bu hafta gerçekleştirilen ilk dokunulmazlık oyununda “zeytinyağlı yemekler” teması işlendi. Kazanan takım ise Mavi Takım oldu. Haftanın potasına giren ilk isimler ise Kırmızı Takım’dan İrem ve Mert oldu. Görülen o ki, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde varlıklarını sürdürebilmek için mücadele eden yarışmacılar, potada kalmaya çalışacak.